Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Seniorenresidenz

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte gelangten in der Zeit zwischen Freitag, 12. Februar, 21 Uhr und Samstag, 13. Februar, 6 Uhr durch ein defektes Tiefgaragentor in die Seniorenresidenz am Schillerplatz. Die Täter brachen dort 25 Spinde in der Damenumkleide auf. Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

