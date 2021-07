Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

A656: Verkehrsunfall auf A 656 zw. Autobahnkreuz Mannheim und Anschlussstelle MA-Neckarau; Pressemitteilung Nr. 2:

Mannheim (ots)

Gegen 17.00 Uhr übersah ein 21-jähriger LKW-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel einen neben ihm fahrenden FIAT Punto und streifte diesen. Dadurch geriet der FIAT ins Schleudern und kollidierte erst mit der linken Leitplanke, von wo er dann in die rechte Leitplanke abgewiesen wurde und dort letztendlich zum Stehen kam. Die 21-jährige Fahrerin des FIAT wurde leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn wurde für ca. 15min gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von ca. 4km.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell