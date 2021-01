Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Verdächtige Person, Hinweise erbeten

Rust (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Samstag, wie sich eine bislang unbekannte, schwarz gekleidete Frau mit Rucksack und Tablet auf Privatanwesen in den Straßen "Mühlengärten", "Hebelstraße", "Michael-Ott-Straße" schlich und Hauseingänge fotografierte. Es soll sich laut der Zeugin um eine circa 35 bis 50 Jahre alte Frau, mit schwarzer Kurzhaarfrisur; mittlerer Statur und etwa 165 bis 175 Zentimeter Körpergröße handeln. Auch am darauffolgenden Tag soll dieselbe Dame erneut in der Straße "Mühlengärten" gesichtet worden sein. Über die Hintergründe ihres Handelns liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeiposten Rust unter der Telefonnummer: 07822 44861-0 zu melden.

