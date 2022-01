Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Decke brannte in Flur von Mehrparteienhaus: 39-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 7:45 Uhr im Flur eines Mehrparteienhauses in der Kasseler Schützenstraße zum Brand einer Decke. Bei Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Nord war das Feuer in dem als Obdachlosenunterkunft genutzten Haus bereits von selbst erloschen, sodass kein größerer Schaden entstand. Vorwiegend war der Flur verraucht worden, den die Feuerwehr anschließend mit einem Lüfter entrauchte. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die ersten Ermittlungen der eingesetzten Polizisten am Brandort ergaben, dass die Decke offenbar von einem 39-jährigen Bewohner angezündet worden war. Er konnte von der Polizei im Haus festgenommen werden. Da ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen 1,1 Promille ergab, wurde ihm auf dem Revier von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der 39-Jährige räumte ein, dass er nach einem Streit mit anderen Bewohnern die Decke in Brand gesetzt hatte. Er muss sich nun wegen Verdachts der schweren Brandstiftung verantworten. Die Ermittlungen dauern an und werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

