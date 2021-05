POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.05.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld: Mit knapp 1,8 Promille und 1,4 Promille unterwegs

Mit knapp 1,8 Promille war ein 52-Jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in Bretzfeld unterwegs. Kurz vor 23 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem Seat Leon auf einem landwirtschaftlichen Weg. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Test bestätigte die Vermutung. An der gleichen Stelle zur selben Zeit kontrollierten die Polizeibeamten ein weiteres Fahrzeug. Der 57-jährige Renault-Fahrer war ebenfalls betrunken. Hier zeigte der Alkoholtest 1,4 Promille an. Daraufhin musste der 52-Jähirge und 57-Jährige in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Führerscheine der Männer wurden jeweils beschlagnahmt. Beide erwartet nun je eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Kupferzell: Grabschmuck entwendet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu zwei Diebstählen auf dem Friedhof in Kupferzell machen können. In der vergangenen Woche entwendeten Unbekannte mehrere Gegenstände von zwei Gräber des Friedhofs im Friedhofweg. Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich bereits im Juni 2020. Hinweise auf die Täter werden vom Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, entgegengenommen.

Weißbach: Absperrung entwendet - Zeugen gesucht

Unbekannte entfernten zwischen Dienstag und Mittwoch die Absperrung einer Baustelle bei Criesbach-Crieshofen. Im Zeitraum von 22 Uhr bis 7 Uhr begaben sich die Täter zu der Baustelle am sogenannten Criesbacher Sattel und stellten das Absperrmaterial beiseite. Die Ermittlungen wegen eines gefährliche Eingriffs in den Straßenverkehr wurde aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau Telefon 07940 940, zu melden.

