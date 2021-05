Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.05.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm-Obereisesheim: Kirche mit schwarzer Farbe besprüht

Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte die Kirche in der Friedhofstraße in Neckarsulm-Obereisesheim beschmiert. Im Zeitraum von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, besprühten sie mit Spraydosen zwei Wände auf einer Fläche von circa vier Quadratmetern mit Zahlen und Wörtern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn-Neckargartach: Kaminbrand wegen verfeuertem Kunststoff

Ein kurzfristiger, aber heftiger Kaminbrand hat am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Heilbronn-Neckargartach geführt. Die Bewohner des Gebäudes in der Frankenbacher Straße hatten in dem offenen Kaminofen einen kunststoffbeschichteten Sack verfeuert, um diesen zu entsorgen. Mangels Luftzufuhrregelung entstand dadurch ein Kaminbrand, dessen Flammen aus der Kaminöffnung auf dem Dach sichtbar waren, sowie eine starke Rauchentwicklung. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Oedheim: 11.000 Euro Sachschaden wegen Kollision

Weil eine 26-Jährige am Donnerstagnachmittag im Kreuzungsbereich einen Ford Ranger übersehen hat, kam es in Oedheim zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Gegen 17.15 Uhr war die Frau mit ihrem Seat Leon auf dem Feldweg von der Landesstraße kommend in Fahrtrichtung "Neuer Friedhof" unterwegs. Zeitgleich befuhr der 65-Jährige am Steuer des Ford den Feldweg aus Richtung Degmarn kommend in Fahrtrichtung Neuenstadter Straße. An der Kreuzung kollidierten beide Fahrzeuge. Glücklicherweise blieben die Fahrer unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

