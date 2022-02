Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - "Vortasten" endet mit Unfall

Stadtlohn (ots)

Von der Haltlinie des Alten Dyks aus konnte ein 53 Jahre alter Autofahrer den Querverkehr auf der Straße Breul nicht einsehen. So fuhr er ein Stück bis zur Sichtlinie vor. Dabei touchierte der Stadtlohner eine 18 Jahre alte Radfahrerin, die infolgedessen stürzte. Die Stadtlohnerin hatte den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Richtung Innenstadt befahren. Zu dem Geschehen in Stadtlohn kam es am Montagmorgen gegen 07.45 Uhr. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.000 Euro geschätzt.

