POL-NI: Obernkirchen - Unerlaubte Abfallentsorgung

Obernkirchen (ots)

(svk) Am Samstag, den 11.12.2021, wird dem Polizeikommissariat Bückeburg gemeldet, dass es in der Bahnhofstraße in Obernkirchen zu einer illegalen Abfallentsorgung gekommen ist. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung muss im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme feststellen, dass im Bereich der dortigen Altkleidersammelcontainer ein Kühlschrank, zwei Matratzen, ein kleiner Reisekoffer sowie diverse Kartons und Plastiktüten mit augenscheinlich Haushaltsabfällen abgelagert worden sind.

Der Zeitpunkt der Entsorgung lässt sich bislang nicht näher eingrenzen.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Abfalles oder zum genauen Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bückeburg, Tel.: 05722-95930, zu melden.

