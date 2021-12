Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wiederholt Ortsschild entwendet

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zeugen gesucht

Hilgermissen, OT: Mehringen (ots)

(opp) Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin teilte den Beamten des Polizeikommissariates Hoya am Samstag, 11.12.2021, mit, dass das gelbe Ortsschild "Mehringen" aus Richtung Hoya kommend, fehlte. Offensichtlich wurde es entwendet. Innerhalb von wenigen Wochen ist es, nach Angaben des Polizeioberkommissars Thomas Oppermann, bereits mehrfach zu identischen Diebstählen an Mehringer Ortstafeln gekommen. Ein Kavaliersdelikt ist dieser Vorgang nicht, da es sich hierbei, neben des Diebstahls, ebenso um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt. Ortsunkundige Verkehrsteilnehmer könnten demnach die Örtlichkeit nicht als geschlossene Ortschaft erkennen und würden mit überhöhter Geschwindigkeit in den Ort hineinfahren. Somit würden unnötigerweise brenzlige Verkehrssituationen und gefährliche Verhältnisse entstehen. Die Beamten fertigten neben einer Strafanzeige auch eine Mitteilung an die Stadt Hoya, damit das Schild unverzüglich ersetzt wird. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Schildes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04251/ 934640 im Hoyaer Kommissariat zu melden.

