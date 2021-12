Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gulaschrezept verlangt, Geldbörse geklaut

Rehren (ots)

(swe). Zu einem besonderen Fall des Taschendiebstahls kam es am Samstag, 4. Dezember, in Rehren am Penny Markt. Gegen 15 Uhr kauft dort eine 71-jährige Frau aus dem Auetal ein und verlässt dann den Markt. Beim Verlassen steckt sie ihr Portemonnaie in die um den Körper getragene Handtasche. Auf dem Parkplatz wird die Frau dann von zwei ca. 18 Jahre alten Mädchen angesprochen, ob sie vielleicht ein gutes Gulaschrezept verraten könnte. In einem längeren Gespräch erklärte die Frau dann, wie man Gulasch kocht. Eine der jungen Frauen holte dann sogar noch einen Zettel und notierte einen Einkaufszettel für Gulasch. Im Anschluss an das Gespräch stellte die Frau fest, dass sie ihr Portemonnaie "verloren" hatte. Beim intensiven Nachdenken und nach Rücksprache mit der Polizei Rehren kam die Frau dann doch zu dem Schluss, dass das Gespräch auf dem Penny-Parkplatz etwas mit dem Verschwinden des Portemonnaies zu tun hat. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet diese bitte bei der Polizei in Rehren unter 05752/929090 oder der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0. Sollten die beiden jungen Frauen den Bericht lesen und nichts mit dem Verschwinden des Portemonnaies zu tun haben, melden sie sich ebenfalls bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell