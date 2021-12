Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Mit dem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 09.12.2021, gegen 15:45 Uhr, hielt sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen im Rahmen eines Einsatzes auf dem Gehweg der Vornhäger Straße auf, als ein Jugendlicher auf einem Elektroroller ihnen vorbeifuhr. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für die Polizisten, hätte an dem Roller des 14-Jährigen das Kennzeichen nicht gefehlt. Die Beamten überprüften den Jugendlichen aus Stadthagen. Er hatte nach eigenen Angaben nicht gewusst, dass er für die Benutzung seines E-Scooters im öffentlichen Verkehrsraum eine Versicherung benötigte. Die Polizeibeamten verständigten die Mutter des Stadthägers. Die 37-Jährige erschien in der Dienststelle des Kommissariats um ihren Sohn abzuholen. Sie gab an, dass der E-Scooter erst kürzlich von der Familie gekauft und bisher nicht versichert worden war. Die Frau sicherte zu den Elekrtroroller umgehend versichern zu lassen. Bis dahin untersagten die Beamten die weitere Fahrt mit dem Roller im öffentlichen Verkehrsraum. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell