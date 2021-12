Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Holtorf - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem, schwer verletzten Rollerfahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Ein 42-Jähriger Nienburger wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, den 09.12.2021, gegen 17.15 Uhr schwer verletzt, nachdem er mit seinem Roller auf einen geparkten LKW auffuhr.

Der 42-Jährige befuhr mit dem Roller die Straße Am Lendenberg in Richtung Verdener Landstraße und fuhr rechtsseitig an einer der Verkehrsberuhigung dienenden Bodenschwelle vorbei. Kurz dahinter fuhr er, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten LKW auf. Er rutschte dabei mit dem Roller unter den LKW und verlor durch den Aufprall seinen Helm. Zufällig anwesende Spaziergänger sowie ein PKW Fahrer eilten herbei, leisteten unverzüglich Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Nach Angaben der Zeugen war der Rollerfahrer mit angemessener Geschwindigkeit und ohne Fahrauffälligkeiten unterwegs.

Die Front des Rollers wurde stark eingedrückt. Der LKW wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht beschädigt. Der Rettungsdienst brachte den Nienburger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

