Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Automaten an Milchtankstellen aufgebrochen

Seubtendorf/Helmsgrün (ots)

Sonntagmorgen wurden gleich zwei Aufbrüche von Automaten an Milchtankstellen festgestellt. Vom Rinderhof in Seubtendorf fehlte nach dem Aufbruch eine geringe Bargeldmenge. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro beziffert. Beim Aufbruch der Milchtankstelle in Helmsgrün ließen die Täter Bargeld zwischen 50 und 100 Euro mitgehen und verursachten Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell