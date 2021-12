Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raubüberfall mit Messer auf Tankstelle

Rinteln (ots)

(swe). Am Mittwoch, 8. Dezember, betritt gegen 22 Uhr eine ca. 170 cm große, männliche Person die JET-Tankstelle an der Konrad-Adenauer-Straße und fordert unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Der allein in der Tankstelle Diensthabende Angestellte packt nach Anweisung durch den Täter die Tageseinnahmen in den vom Täter mitgeführten Rucksack und im Anschluss flüchtet dieser unter Mitnahme einiger Schachteln Zigaretten aus der Tankstelle. Nach ersten Zeugenaussagen steigt er dabei in einen wartenden schwarzen Pkw BMW auf der Beifahrerseite ein. Die Fluchtrichtung soll dann in der Straße "Im Galgenfeld" Richtung hinterer Ausgang Marktkauf gewesen sein. Wer Hinweise dazu geben kann und evtl. noch Angaben über das Kennzeichen und die Personen im BMW machen kann, meldet sich bitte bei der Rintelner Polizei unter 05751/9545-0. Die Höhe der Beute liegt im unteren dreistelligen Bereich. Größere Einnahmen werden nicht in der Kasse gelagert.

