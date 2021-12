Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 20 Kisten Leergut entwendet

Rinteln - OT Krankenhagen - (ots)

(swe). Am frühen Morgen des 08.12., gegen 01.07 Uhr, entwenden bislang unbekannte Täter am Combi-Markt in Krankenhagen 20 Kisten Leergut. Die Kisten waren bereits zur Abholung durch Berechtigte in Folie geschweißt. Der Abtransport der Kisten erfolgte mit einem Opel Agila, an dem Kennzeichen aus LIP angebracht waren. Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0.

