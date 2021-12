Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Dieb reißt sich los und flüchtet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 07.12.2021 gegen 17.15 Uhr beging ein junger Mann in dem Lebensmitteldiscounter Aldi an der Ziegelkampstraße in Nienburg einen räuberischen Diebstahl. Das genaue Diebesgut ist noch unbekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen passierte der junge Mann den Kassenbereich, woraufhin der Alarm auslöste. Von der Kassiererin auf den Inhalt seines Rucksackes angesprochen und an der Kleidung festgehalten, riss der Täter sich los und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung stadteinwärts. Ein hinzugerufener weiterer Mitarbeiter verfolgte ihn bis zum nahegelegenen LIDL-Parkplatz, der Mann konnte jedoch in unbekannte Richtung flüchten.

Er war ca. 20 Jahre alt, hatte dunkles welliges Haar und war dunkel gekleidet. Auf seinem schwarzen Rucksack waren helle Neonstreifen zu erkennen.

Die Angestellte wurde glücklicherweise nicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter (05021) 97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell