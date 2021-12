Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steyerberg - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 08.12.2021, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Steyerberg, Am Berge, eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum von ca. 13.00 Uhr bis 18.30 Uhr Zutritt zu dem Haus, indem sie zunächst eine Kellertür aufhebelten. Durch den Keller gelangten sie in das Erd- sowie Obergeschoss. Im Haus durchsuchten sie die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld.

Die Tatortgruppe der Polizei Nienburg war zur Spurensuche im Einsatz. Wer hat zum Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Stolzenau unter (05761) 92060 entgegen.

