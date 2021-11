Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trickdiebe täuschen Mitbürgerin

Kusel (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde hat am Mittwoch gegen 10:00 Uhr eine unbekannte männliche Person die 78-Jährige Geschädigte nach ihrem Einkauf auf dem LIDL-Parkplatz auf am Boden liegendes Bargeld aufmerksam gemacht. Dieses soll die Geschädigte offenbar verloren haben. Aufgrund dessen stieg sie aus ihrem Fahrzeug aus, um das Bargeld aufzuheben. Vermutlich nutze eine weitere Person dabei die Gunst, den auf der Beifahrerseite befindlichen Geldbeutel zu entwenden. Erst am darauffolgenden Tag bemerkte sie den Diebstahl und brachte diesen zur Anzeige. In der Zwischenzeit wurden mehrere hohe Beträge von dem Konto der Geschädigten abgebucht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).|pikus

