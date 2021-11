Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Waldmohr (ots)

Am 25.11.2021, gegen 18.00 Uhr, ereignete sich an der Lichtzeichenanlage Weiherstraße / Saarpfalzstraße ein Auffahrunfall. Beteiligt hierbei waren ein grauer SUV, welcher von einer weiblichen Person gesteuert wurde, und ein Kleintransporter, in dem eine männliche Person saß. Zur Klärung der Unfallursache und des Unfallherganges werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder E-Mail: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pwsk

