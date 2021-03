Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Mainz (ots)

Im gesamten Stadtgebiet finden zur Zeit Verkehrskontrollen im Hinblick auf die Versicherungspflicht von E-Scootern, E-Bikes über 25 km/h oder Motorrollern bis 45 km/h statt. Mit dem 1. März hat das neue Versicherungsjahr begonnen und das bisherige, schwarze Kennzeichen seine Gültigkeit verloren. Das neue Kennzeichen für das Versicherungsjahr 2021 ist blau und kann bei zahlreichen Versicherungen bestellt werden. Am gestrigen Tag sind in der Mainzer Innenstadt und in Laubenheim zwei E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungsschutz kontrolliert worden. Wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz droht den 42 und 55-jährigen Verkehrsteilnehmenden nun ein Ermittlungsverfahren. In der Albert-Schweitzer-Straße wurde am gestrigen Abend ebenfalls mit einem Schwerpunkt auf Radfahrende und E-Scooter kontrolliert. Alle kontrollierten Fahrzeuge befanden sich in einem verkehrssicheren Zustand. In der Zeit zwischen 22 und 23:00 Uhr wurden Kraftfahrzeuge in der Kurmainzstraße in kontrolliert. Hier wurden lediglich fehlende Warndreiecke und Warnwesten, sowie eine versäumte Hauptuntersuchung festgestellt. Fahrzeugführer und Fahrzeuge waren in ordnungsgemäßem Zustand.

