Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Ausweichmanöver führt zu einen Verletzten und vier beschädigten Fahrzeugen - Unfallverursacher flüchtet

Nienburg (ots)

(Haa) Am gestrigen Donnerstag ereignete sich gegen 17:55 Uhr auf der Gubener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter flüchtig, ein weiterer verletzt und vier Pkw teilweise schwer beschädigt worden sind.

Der bisher unbekannte Fahrer eines silbernen Kombi, vermutlich der Marke Volkswagen, war dort, in Höhe des Stichweges Am Finnenkamp aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein in diesem Moment entgegenkommender 27-jähriger Mann aus Nienstädt musste dem Kombi ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dadurch stieß er mit seinem weißen VW Passat gegen insgesamt drei auf einem Parkstreifen geparkte Fahrzeuge. Ein geparkter Audi Q3 und der weiße Passat des Nienstädters wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Ein geparkter Mercedes A180 und ein Mercedes C200 wurden ebenfalls beschädigt. Der 27-jährige Mann verletzte sich durch den Unfall glücklicherweise nur leicht. Der derzeitige Sachschaden wird von der Polizei auf knapp 12.000EUR geschätzt.

Die Beamten erhoffen sich durch die Bevölkerung Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher zu erhalten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

