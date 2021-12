Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mercedesstern abgebrochen und Leitpfahl herausgerissen

Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) In der Zeit von Freitag, 10.12.2021, 17:30 Uhr bis Samstag, 11.12.2021, 09:30 Uhr, wurde in der Markloher Straße "Schnakenberg" von der Motorhaube eines silberfarbenen Mercedes der Stern abgebrochen und entwendet. Der Pkw stand zum Tatzeitraum unter der Brücke der dortigen Bundesstraße 6. Weiterhin lehnte an dem Fahrzeug ein Leitpfahl, welcher in der Nähe herausgerissen wurde. Er konnte zugeordnet und durch einen Anwohner wieder eingesetzt werden. Durch die aufnehmenden Beamten des Polizeikommissariates Hoya wird der Sachschaden auf ungefähr 200,- Euro geschätzt. Für den Fall, dass die Randalierer ermittelt werden, käme ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung auf die Personen zu. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021 / 924060 in Verbindung zu setzen.

