Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin und Pkw kollidieren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 77-Jähriger war gegen 14.00 Uhr mit seinem Wagen auf der Viktoriastraße aus Richtung Rheder Straße kommend unterwegs. An der Einmündung der Körnerstraße stieß der Bocholter mit der von links kommenden 17-Jährigen zusammen. Diese hatte nach eigenen Angaben angesichts des schlechten Wetters eine Kapuze übergezogen und den von rechts kommenden Autofahrer vermutlich daher übersehen. Die leichtverletzte Bocholterin wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell