Ulm (ots) - Eine 76 Jahre alte Autofahrerin bog am Samstagnachmittag gegen 17.40 Uhr in Bartenbach von der Lorcher Straße nach links in den Mühlenweg ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Kradfahrer, der in Richtung Göppingen unterwegs war. Der 22-Jährige prallte mit seinem Zweirad in die Beifahrerseite ...

mehr