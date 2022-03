Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Vorfahrt missachtet

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden waren das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmittag

Ulm (ots)

Ein 75-jähriger Mann befuhr gegen 12.45 Uhr die Hausener Straße in Bad Überkingen. An der Einmündung zur B466 wollte er mit seinem Mercedes in Richtung Hausen abbiegen. Hier übersah er allerdings den VW eines 61-jährigen Mannes der in Richtung Geislingen unterwegs war. Die beiden Männer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Schaden von rund 19.000 Euro. Zudem mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher erhält nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

