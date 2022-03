Ulm (ots) - Am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr führte eine Streife des Polizeireviers Ulm-West in Dietingen auf der Pappelauer Straße bei einem VW Golf eine Verkehrskontrolle durch. Die Beamten stellten bei dem 58-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus Blut entnommen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. +++++++++++++++++++++++++++ Polizeiführer vom ...

mehr