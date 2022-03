Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Bei Streit verletzt

Zell am Harmersbach (ots)

Aufgrund von Gerüchten um eine junge Frau kam es am späten Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr, am Waldrand im Gewann Alte Eiche, zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei bekannten jungen Männern. Nach Aussagen von beteiligten Zeugen habe dann einer der beiden eine Waffe gezogen und einmal auf den Kontrahenten geschossen. Eine Anruferin hörte den Streit samt Schüssen und sah ein dunkles Fahrzeug wegfahren. Danach verständigte sie die Polizei. Durch die Streifenbesatzung aus Haslach konnte einer der Beteiligten, ein 19-Jähriger, leicht verletzt am Waldrand, der andere zusammen mit zwei Begleitern durch eine zweite Polizeistreife in der Hauptstrasse festgestellt werden. Aufgrund einer Verletzung hatten die Insassen des schwarzen Autos einen Rettungsdienst verständigt. Da es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte, war die Verletzung am Oberkörper eher oberflächlich und nicht lebensbedrohlich. Vorsorglich wurde der 21-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Beamten der Kriminalpolizei in Offenburg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell