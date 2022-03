Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Spontane Versammlung

Achern (ots)

Zu einer unangemeldeten Versammlung kam es am Freitagabend gegen 21:30 Uhr in der Hauptstraße in Achern. Circa 20-30 Personen zogen kurzfristig durch die Innenstadt um mutmaßlich gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Hierbei wurde auch Pyrotechnik gezündet. Noch vor dem Eintreffen der von Zeugen gerufenen Polizei zerstreute sich die Gruppe. Die Veranstaltung dauerte lediglich wenige Minuten. Ob es nur darum ging gute Bilder für die Sozialen Netzwerken zu produzieren ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

