POL-OG: Ettenheim - Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Seit Anfang des Jahres häufen sich im Landkreis Rastatt und im Stadtgebiet Baden-Baden die Fälle von Falschgeldzahlungen in Lebensmittelgeschäften. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bislang 14 Fünfzig-Euro-Falsifikate in den Umlauf gebracht, mit denen in neun Geschäften bezahlt wurde. Die Polizeibeamten gehen bei ihren Ermittlungen von einem ...

