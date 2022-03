POL-OG: Rastatt - Geflüchtet, Radfahrer verletzt, Polizei bittet um Hinweise

Kehl (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 16 und 23 Uhr in der Robert-Schumann-Straße zugetragen hat, suchen die Ermittler aus Kehl nun nach Zeugen. Ein im Bereich des Weinbrennerplatz am Straßenrand geparkter Audi wurde auf der Fahrerseite im Bereich des vorderen Kotflügels und der Fahrertür mutmaßlich durch ein anderes Fahrzeug gestreift und erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich trotz des Schadens am Audi in Höhe von ...

