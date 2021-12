Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Autodieb verursacht auf Flucht Unfall und flieht - Polizei bittet um Hinweise

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Montag gegen 13.20 Uhr hat ein Mann versucht in Elmpt auf der Straße Im Grund bei einer privaten Kaufbesichtigung ein Auto zu rauben. Ein etwa 30-jähriger Kaufinteressent setzte sich zur Probe in das zum Kauf angebotene Auto. Plötzlich sei er losgefahren, wobei sich der Verkäufer, ein 70-jähriger Niederkrüchtener, an der offenen Fahrertür im Rahmen festgehalten habe. Der Täter versuchte durch starke Lenkbewegungen den 70-Jährigen abzuschütteln. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto, touchierte einen Baum und fuhr gegen ein geparktes Auto. Der Autodieb rannte anschließend in Richtung Hauptstraße weg. Der etwa 30-jährige Täter sprach akzentfrei Deutsch, war etwa 1,60 Meter groß, hatte eine schlanke Statur, war dunkel gekleidet und trug eine Wollmütze und einen Mundschutz. Der Niederkrüchtener wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Viersener Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand starker Sachschaden. Der Baum wurde leicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat West unter der Rufnummer 02162 377-0 zu melden. /mr (1110)

