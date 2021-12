Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Einfamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar - Hausbewohnerin leicht verletzt von Polizei aus Flammen gerettet

Niederkrüchten-Dam (ots)

Am Montag gegen 6.45 Uhr hat in Dam auf der Wilhelm-Brester-Straße ein Einfamilienhauses in voller Ausdehnung gebrannt. Den Brand entdeckten Polizistinnen und Polizisten der Viersener Polizei auf dem Weg zu einem Einsatzort. Eine 71-jährige Hausbewohnerin rief aus dem Erdgeschoss des brennenden Hauses um Hilfe, da sie es nicht verlassen konnte. Zwei Polizistinnen zogen die Seniorin durch eine Fensteröffnung heraus. Ebenso retteten Polizisten einen Hund aus den stark verrauchten Räumen. Aus den Nachbarhäusern evakuierte die Polizei die Anwohner. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden in vermutlich sechsstelliger Höhe. Es ist nicht mehr bewohnbar. Die gerettete Hausbewohnerin wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Derzeit können technische Ursachen für den Brand nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /mr (1107)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell