POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Drei Männer stehlen lebensgroße Krippenfigur - Kripo bittet um Hinweise

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr hat ein 64-jähriger Kempener in St. Hubert auf dem Hohenzollernplatz drei etwa 20-jährige Männer beobachtet, die eine lebensgroße Krippenfigur aus Holz gestohlen haben. Die Krippenfiguren sind mit einem Metallring an einem Metallhering am Boden befestigt. Die Männer rissen die Befestigung samt Metallhering aus dem Boden und legten eine grüne Krippenfigur in den Kofferraum eines schwarzen VW Passats. Sie fuhren mit überlauten Auspuffgeräuschen stadteinwärts weg. Am Auto waren keine Kennzeichen montiert. Hinweise zu den flüchtigen Männern oder dem Auto nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (1106)

