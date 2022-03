Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Krad kracht in Pkw

Schwere Verletzungen erlitt ein junger Motorradfahrer, als er mit einem Pkw zusammenstieß.

Ulm (ots)

Eine 76 Jahre alte Autofahrerin bog am Samstagnachmittag gegen 17.40 Uhr in Bartenbach von der Lorcher Straße nach links in den Mühlenweg ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Kradfahrer, der in Richtung Göppingen unterwegs war. Der 22-Jährige prallte mit seinem Zweirad in die Beifahrerseite des Pkw. Danach wurde er mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Als der Motorradfahrer auf der Straße aufschlug, berührte er noch leicht einen weiteren Pkw. Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass das Krad unter Umständen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Deshalb zogen die Beamten einen Gutachter zur Ermittlung der gefahrenen Geschwindigkeit hinzu. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro.

