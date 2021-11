Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Auto kollidierte mit Linienbus

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, kurz nach 15 Uhr, fuhr ein Linienbus entlang der Hausener Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Einmündung Amtswiese kam von links ein Auto heraus gefahren. Dessen 47-jährige Fahrerin missachtete die Vorfahrt des Busses und stieß mit ihrem Auto in dessen linke Seite. Durch den Aufprall löste am VW der Airbag aus. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde zur Untersuchung in eine Klinik gefahren. Im Bus mit fünf Fahrgästen wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden an den Fahrzeugen von je 5.000EUR. Für den Bus musste wegen der Beschädigung am Vorderrad ein Ersatzfahrzeug organisiert werden.

