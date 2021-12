Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Hagen-Boele (ots)

In einem Einfamilienhaus in der Overbergstraße stellte ein 45-Jähriger am Donnerstag (09.12.2021) fest, dass Unbekannte in seiner Abwesenheit die Räume nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Der Mann war gegen 19.20 Uhr nach Hause gekommen und sah, dass die Terrassentür offen stand. Es waren zudem Hebelmarken an der Tür erkennbar. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 19.20 Uhr. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

