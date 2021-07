Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Diebstahl eines PKW, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach dem mutmaßlichen Diebstahl eines PKW am Donnerstagmittag haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stellte der Besitzer seinen Wagen auf dem Parkplatz des "Mega Möbel" in Rastatt ab. Gegen 12:30 Uhr musste er feststellen, dass dieser nicht mehr an besagtem Ort stand. Bei dem offenbar entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grasgrünen VW T4 mit dem Kennzeichen 'KA-J 1803'. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.

