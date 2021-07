Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Sasbachwalden (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beschädigten Autos kam es am Donnerstagvormittag in der Straße "Am Glöckelshof". Gegen 11 Uhr befuhr ein 20-jähriger Ford-Fahrer die K 5312 von der B 3 kommend in Richtung Wagshurst. Ein 71-jähriger Volkswagen-Fahrer befand sich mit seinem Pkw rechts in der Einmündung zum dortigen Recyclinghof. Der Senior fuhr aus der Einmündung aus und wollte die K 5312 in nordwestliche Richtung nach Wagshurst befahren. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Aufgrund abweichender Angaben der Unfallbeteiligten konnte die Schuldfrage nicht abschließend geklärt werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Achern/Oberkirch unter Tel. 07841/7066-in Verbindung zu setzen.

