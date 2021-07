Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Kollision von Motorroller und PKW, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Personenkraftwagen und einem Motorroller kam es am späten Donnerstagabend. Ein 76-jähriger Fahrer eines Volkswagen befuhr gegen 22:30 Uhr die Lange Straße in Richtung Innenstadt. Als dieser in Höhe des Festspielhauses in die Leopoldstraße einbiegen wollte, übersah er wohl einen Rollerfahrer, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 37-jährige Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln weiterhin zu dem Unfallhergang und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise beitragen können, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell