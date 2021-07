Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260721-564: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Marienheide (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Leppestraße ist am Sonntagabend (25. Juli) ein Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 27-jährige Motorradfahrer aus Gummersbach war gegen 19.25 Uhr auf der Leppestraße von Himmerkusen in Richtung Hütte gefahren. Am Ende einer langen Geraden fuhr er aus ungeklärten Gründen kurz vor Marienheide-Hütte auf den PKW eines 24-jährigen Reichshofers auf. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen den Verunglückten in das Gummersbach Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell