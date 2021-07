Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Gaggenau (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Jahnstraße zu einer Sachbeschädigung in Höhe von circa 3.000 Euro. Eine 18-jährige Volkswagen-Fahrerin parkte ihr Auto auf einem dortigen Parkplatz. Als die junge Volljährige zu ihrem Pkw zurückkam, entdeckte sie einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugfront. Dabei waren bläuliche Farbabtragungen erkennbar. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher, der möglicherweise mit einem blauen Fahrzeug den Volkswagen touchiert hatte, nimmt das Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer, 07225/9887-0, entgegen.

/lk

