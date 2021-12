Polizei Hagen

POL-HA: Älteres Ehepaar fällt nicht auf Betrüger herein

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Donnerstag (09.12.2021) erhielt ein Ehepaar in der Gluckstraße gegen 13:45 Uhr einen Anruf. Als der 82-Jährige ans Telefon ging, sagte eine Frau am anderen Ende der Leitung: "Hier ist deine Tochter. Mich hat Corona erwischt und ich bin in Iserlohn im Krankenhaus. Der Arzt hat gesagt es sei so schlimm, dass ich an eine Lungenmaschine angeschlossen werden muss. Die muss aber direkt bezahlt werden." Zunächst vermutete der Hagener tatsächlich seine Tochter hinter der Stimme. Als die Frau jedoch zu weinen begann, klang dies künstlich. Er legte auf und rief seine Tochter an. Diese bestätigte, dass sie wohlauf sei. Der Senior verhielt sich richtig und fiel nicht auf den Betrugsversuch herein. Die Polizei legte eine Anzeige vor. (hir)

