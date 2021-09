Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Bühl (ots)

Einen Leichtkraftradfahrer erwarten nach einem Unfall am Montagabend gleich mehrere Strafanzeigen. Der 15-Jährige befuhr gegen 17:35 Uhr die Straße 'Am Bannweg', als er an der Kreuzung zur Brucknerstraße einer PKW-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Beim darauffolgenden Zusammenstoß zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu. Zudem ergab sich, dass der Zweiradfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Insgesamt entstand bei dem Vorfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

