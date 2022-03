Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entsorgen große Mengen Orangen in der Dollerner Feldmark - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Montagabend, 18:00 h bis heute Morgen 09:00 h in Dollern in der Feldmark am Hagener Weg größere Mengen von bereits verdorbenen Orangen abgeladen. Die Früchte waren teilweise lose und teilweise in schwarzen Plastiksäcken abgekippt worden. Es wird aufgrund der Menge derzeit davon ausgegangen, dass hier ein gewerblicher Betrieb diese Art der Entsorgung gewählt hat. Es wurden Ermittlungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wegen des Verstoßes gegen die entsprechenden Abfallentsorgungsvorschriften eingeleitet. Zusätzlich wird der Verursacher für die Entsorgung der Früchte aufkommen müssen.

Die Polizei sucht nun den Verursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können bzw. die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

