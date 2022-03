Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen Baucontainer in Stade auf

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende zwischen Samstag, 11:00 h und Montagmorgen, 0&:00 h in Stade in der Straße "Am Güterbahnhof" einen dort auf einem Baustellengelände stehenden Baucontainer aufgebrochen und daraus anschließende diverse Maschinen und Werkzeuge entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf über 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell