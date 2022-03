Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus, Auto am Horneburger Bahnhof aufgebrochen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Samstagnachmittag, 16:30 h und kurz nach Mitternacht in Buxtehude im Diestelkamp nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben bei der anschließenden Durchsuchung Schmuck und eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld erbeutet.

Mit dem Diebesgut konnten der oder die Täter dann unerkannt flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Auto am Horneburger Bahnhof aufgebrochen

Unbekannte haben am gestrigen Abend zwischen 20:00 h und 20:10 h in Horneburg in der Straße "Am Güterbahnhof" bei einem dort geparkten weißen Opel Corsa die Glasscheibe der Fahrertür eingeschlagen und anschließend das Innere des Fahrzeuges durchsucht.

Zeugen hatten kurz vorher in unmittelbarer Nähe einen dunklen PKW mit drei Insassen beobachtet, die ausgestiegen und auf den anschließend aufgebrochenen Opel zugegangen waren.

Die drei Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

- 23-30 Jahre alt - männlich - Alle schwarz gekleidet - Alle schwarze Haarfarbe; - Eine Person ca. 170 cm groß und dick - Zwei Personen ca. 185cm groß und schlank

Was bei dem Autoaufbruch erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell