Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung durch unbekannte Frau

Mutterstadt (ots)

Ein 13-jähriges Kind und eine 15-jährige Jugendliche waren am gestrigen Abend, gegen 19:25 Uhr, fußläufig in der Oggersheimer Straße unterwegs. Die Jugendliche spielte der 13-Jährigen einen Streich, in dem sie diese erschreckte. Eine in diesem Augenblick vorbeifahrende Radfahrerin blieb stehen, beleidigte die 13- Jährige und fuhr mit ihrem Rad davon. Die unbekannte Täterin wird auf ca. 25-30 Jahre geschätzt, trug eine schwarze Jacke und hatte dunkle, schulterlange Haare. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Hinweise zur der Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

