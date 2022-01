Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrraddiebstahl in der Menkestraße in Schortens +++ Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Donnerstag, 20.01.22, in der Zeit von 06:30 - 14:10 Uhr, wurde ein schwarz-orangefarbenes Mountainbike (27,5 Zoll, Hersteller "Morrison"), an der Bushaltestelle Rheinstraße in der Menkestraße in Schortens entwendet. Dieses war mit einem Seilschloss gesichert dort abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Sachverhaltsklärung beitragen können, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461/9849330 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell