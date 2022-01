Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Mozartstraße in Varel- Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagvormittag,20.01.22, ereignete sich gegen 11:00 Uhr in der Mozartstraße in Varel eine Verkehrsunfallflucht. Ein 38-jähriger Mann aus Ganderkesee stellte seinen VW Transporter aus dem Zulassungsbezirk Oldenburg in Höhe Hausnummer 4 ab, um Auslieferungsarbeiten vorzunehmen. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug einige Minuten später stellte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite des Transporters fest. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

