Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Schillerstraße/Mellumstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.01.2022 ereignete sich gegen 13.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 25-jährige Pkw-Fahrerin an der Ecke Schillerstraße zur Mellumstraße den von rechts kommenden Pkw eines 29-Jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden an den Fahrzeugen entstand.

Bei der Unfallaufnahme gab die 25-Jährige, die leichte Verletzungen erlitt, an, dass der 29-Jährige zu schnell gefahren sei.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Sachverhaltsklärung beitragen können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04421 942-0.

